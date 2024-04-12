Против правнучки летчика Чкалова возбудили дело о призыве к терроризму

В отношении Дарьи Богдановой, правнучки советского летчика Валерия Чкалова, завели уголовное дело о призывах к терроризму. Об этом сообщил руководитель Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией Виталий Бородин в своем Telegram-канале. Также об этом написала и сама Богданова в соцсети X.

Бородин сообщил, что проверка в отношении правнучки Чкалова была проведена по запросу организации, которую он возглавляет. Девушке грозит до семи лет лишения свободы.