Против правнучки летчика Чкалова возбудили дело о призыве к терроризму

В отношении Дарьи Богдановой, правнучки советского летчика Валерия Чкалова, завели уголовное дело о призывах к терроризму. Об этом сообщил руководитель Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией Виталий Бородин в своем Telegram-канале. Также об этом написала и сама Богданова в соцсети X.

Бородин сообщил, что проверка в отношении правнучки Чкалова была проведена по запросу организации, которую он возглавляет. Девушке грозит до семи лет лишения свободы.

Правнучку Чкалова призвали проверить на госизмену за слова о ядерном ударе по Москве

По словам Бородина, Дарья Богданова критично высказывалась о России, собирала деньги для ВСУ и призывала нанести ядерный удар по Москве для завершения конфликта на Украине. По данным СМИ, поводом для возбуждения дела стало ее интервью журналисту Олегу Кашину (признан Минюстом иностранным агентом). Дарья Богданова является гражданской Израиля.


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