Правнучку Чкалова призвали проверить на госизмену за слова о ядерном ударе по Москве

Призыв правнучки советского летчика Чкалова Дарьи Богдановой нанести ядерный удар по Москве следует проверить на предмет госизмены. Об этом «Ленте.ру» сообщил зампред комитета Совфеда по международным делам Андрей Климов.

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Ранее родственница Чкалова, которая является гражданкой Израиля, заявила, что для завершения военного конфликта необходимо нанести ядерный удар по Москве. Она добавила, что подобный пример уже был в истории. По ее мнению, атомный удар по Хиросиме и Нагасаки послужил «прекрасным завершением конфликта».

«То, что находятся странные личности, не помнящие ничего из своей семейной истории и истории отечества, увы, это так», — заявил Климов.

По его словам, важно извлечь урок из сложившейся ситуации и вернуть патриотическое воспитание в учебные заведения страны.

Ранее обвинение в госизмене предъявили известному фотографу из Перми Григорию Скворцову. Какие именно преступные действия вменяют фотографу не уточняется. На сайте Скворцова размещено интервью от 2022 года немецкому музыкальному журналу Sonic Seducer, в котором он критикует политическую ситуацию в России, напоминает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:Ядерный УдарМоскваГосизмена

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