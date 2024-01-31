Правнучку Чкалова призвали проверить на госизмену за слова о ядерном ударе по Москве
Призыв правнучки советского летчика Чкалова Дарьи Богдановой нанести ядерный удар по Москве следует проверить на предмет госизмены. Об этом «Ленте.ру» сообщил зампред комитета Совфеда по международным делам Андрей Климов.
Ранее родственница Чкалова, которая является гражданкой Израиля, заявила, что для завершения военного конфликта необходимо нанести ядерный удар по Москве. Она добавила, что подобный пример уже был в истории. По ее мнению, атомный удар по Хиросиме и Нагасаки послужил «прекрасным завершением конфликта».
«То, что находятся странные личности, не помнящие ничего из своей семейной истории и истории отечества, увы, это так», — заявил Климов.
По его словам, важно извлечь урок из сложившейся ситуации и вернуть патриотическое воспитание в учебные заведения страны.
Ранее обвинение в госизмене предъявили известному фотографу из Перми Григорию Скворцову. Какие именно преступные действия вменяют фотографу не уточняется. На сайте Скворцова размещено интервью от 2022 года немецкому музыкальному журналу Sonic Seducer, в котором он критикует политическую ситуацию в России, напоминает «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Розовые автомобили стали антилидерами покупок россиян
- В Подмосковье в прошлом году родилось после ЭКО более двух тысяч детей
- Еврокомиссия предложила продлить отмену таможенных пошлин для Украины
- Бабкина заявила, что не пошла бы на «голую вечеринку» Ивлеевой
- Симфонический оркестр Луганской филармонии впервые выступит в Красноярске
- Число вакансий для студентов в 2024 году выросло более чем втрое
- Боец Александр Емельяненко опроверг слухи о принятии ислама
- Захарова попросила Запад не приписывать России желание устроить войну в Европе
- Депутаты Госдумы одобрили продление «дачной амнистии» до 2031 года
- Кабмин направит 8,3 млрд на оснащение школ оборудованием для изучения дронов
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru