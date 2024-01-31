Правнучку Чкалова призвали проверить на госизмену за слова о ядерном ударе по Москве

Ранее родственница Чкалова, которая является гражданкой Израиля, заявила, что для завершения военного конфликта необходимо нанести ядерный удар по Москве. Она добавила, что подобный пример уже был в истории. По ее мнению, атомный удар по Хиросиме и Нагасаки послужил «прекрасным завершением конфликта».

«То, что находятся странные личности, не помнящие ничего из своей семейной истории и истории отечества, увы, это так», — заявил Климов.

По его словам, важно извлечь урок из сложившейся ситуации и вернуть патриотическое воспитание в учебные заведения страны.

Ранее обвинение в госизмене предъявили известному фотографу из Перми Григорию Скворцову. Какие именно преступные действия вменяют фотографу не уточняется. На сайте Скворцова размещено интервью от 2022 года немецкому музыкальному журналу Sonic Seducer, в котором он критикует политическую ситуацию в России, напоминает «Радиоточка НСН».

