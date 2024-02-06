Писателя Быкова оштрафовали на 10 тысяч рублей за участие в нежелательной организации
6 февраля 202410:36
Николинский суд Москвы оштрафовал писателя Дмитрия Быкова (признан иноагентом) на 10 тысяч рублей за участие в деятельности нежелательной международной организации. Об этом сообщает ТАСС.
За нарушение по статье 20.33 КоАП РФ грозит штраф до 15 тысяч рублей.
Адвокат Быкова Василий Кушнир считает, что причиной штрафа стало интервью изданию «Новая газета Европа», чья деятельность в России была признана нежелательной летом прошлого года.
Ранее утром писателя Бориса Акунина объявили в международный розыск, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Министр финансов Германии заявил, что страна становится беднее
- При взрыве газа в пекарне в Сочи пострадали три человека
- СМИ: Россияне стали чаще гасить кредиты досрочно
- Умер актер из сериала «Моя прекрасная няня» Александр Симонец
- В Дагестане 32 населенных пункта остались без электричества из-за непогоды
- СМИ: ВСУ сбросили бомбу с беспилотника на автобус в Донецке
- В Новой Москве четыре человека пострадали в ДТП с шестью машинами
- Хуситы атаковали торговый корабль поблизости от берегов Йемена
- Московский суд заочно арестовал Алексея Арестовича
- Писателя Быкова оштрафовали на 10 тысяч рублей за участие в нежелательной организации
15 мая 2023
Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru