Писателя Быкова оштрафовали на 10 тысяч рублей за участие в нежелательной организации

Николинский суд Москвы оштрафовал писателя Дмитрия Быкова (признан иноагентом) на 10 тысяч рублей за участие в деятельности нежелательной международной организации. Об этом сообщает ТАСС.

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За нарушение по статье 20.33 КоАП РФ грозит штраф до 15 тысяч рублей.

Адвокат Быкова Василий Кушнир считает, что причиной штрафа стало интервью изданию «Новая газета Европа», чья деятельность в России была признана нежелательной летом прошлого года.

Ранее утром писателя Бориса Акунина объявили в международный розыск, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости//Нина Зотина
ТЕГИ:ШтрафДмитрий Быков

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