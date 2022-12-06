Против Oxxxymiron возбудили административное дело за песню «Ойда»

Дело об административном нарушении возбудили в отношении рэпера Oxxxymiron (Мирон Федоров, признан в РФ иноагентом – ред. НСН) за песню «Ойда». Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на письмо прокуратуры Санкт-Петербурга в адрес Лиги безопасного интернета.

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Отмечается, что в рамках проверки прокуратура Петербурга нашла в песне публичные призывы к действиям, в результате которых может быть нарушена территориальная целостность России, а также лозунги с публичным позитивным отношением к отделению части территории страны. Так, прокуратура направила исковое заявление в Октябрьский районный суд Санкт-Петербурга о признании песни запрещенной к распространению в России, а также ограничении доступа к ней на стриминговых сервисах.

Ранее Замоскворецкий суд Москвы признал экстремистской песню Oxxxymiron «Последний звонок» за пропаганду насилия и массового убийства, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Евгения Новоженина
ТЕГИ:РоссияПесня
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