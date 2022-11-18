Минюст признал Noize MC иноагентом
Министерство юстиции России добавило в список физлиц-иноагентов журналистку Ирину Шихман и музыканта Ивана Алексеева, более известного как Noize MC. Информация об этом размещена на официальном портале ведомства.
Известно, что Алексеев уже восемь месяцев проживает в Латвии. Месяц назад он выпустил клип на песню «Страна дождей». Ролик сопровождается субтитрами на литовском языке, однако исполняет композицию музыкант все же по-русски.
Ранее суд признал законным включение в список иноагентов лидера рок-группы «Машина времени» Андрея Макаревича. Об этом пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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