Минюст признал Noize MC иноагентом

Известно, что Алексеев уже восемь месяцев проживает в Латвии. Месяц назад он выпустил клип на песню «Страна дождей». Ролик сопровождается субтитрами на литовском языке, однако исполняет композицию музыкант все же по-русски.

Ранее суд признал законным включение в список иноагентов лидера рок-группы «Машина времени» Андрея Макаревича. Об этом пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».

