Против отказавшейся рекламировать вино Бузовой подали иск на один млн евро
Компания из Ростова-на-Дону «Глобал Вайн дистрибьюшен» обратилась в суд с требованием взыскать один млн евро с певицы Ольги Бузовой и продюсерской компании «Арчер Мьюзик продакшнс», сообщает ТАСС.
В иске, который зарегистрировал Приморский районный суд Санкт-Петербурга, указано, что было заключено лицензионное соглашение на использование товарного знака BUZWINE. «Арчер Мьюзик продакшнс» должна была рекламировать алкогольную продукцию, а Бузова разрешила использовать свои имя и образ, однако позже отозвала своё согласие.
В результате «Глобал Вайн дистрибьюшен» пришлось утилизировать выпущенную продукцию, а также заплатить одному из своих контрагентов. Теперь же компания из Ростова-на-Дону решила потребовать возмещения причиненных ей убытков.
Ранее Московский художественный академический театр имени М. Горького снял с репертуара спектакль «Чудесный грузин», одну из ролей в котором исполняла телеведущая и певица Ольга Бузова, сообщает RT.
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