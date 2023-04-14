Против отказавшейся рекламировать вино Бузовой подали иск на один млн евро

В иске, который зарегистрировал Приморский районный суд Санкт-Петербурга, указано, что было заключено лицензионное соглашение на использование товарного знака BUZWINE. «Арчер Мьюзик продакшнс» должна была рекламировать алкогольную продукцию, а Бузова разрешила использовать свои имя и образ, однако позже отозвала своё согласие.

В результате «Глобал Вайн дистрибьюшен» пришлось утилизировать выпущенную продукцию, а также заплатить одному из своих контрагентов. Теперь же компания из Ростова-на-Дону решила потребовать возмещения причиненных ей убытков.

Ранее Московский художественный академический театр имени М. Горького снял с репертуара спектакль «Чудесный грузин», одну из ролей в котором исполняла телеведущая и певица Ольга Бузова, сообщает RT.

