На Кубани женщина утопила в ванной двухлетнюю дочь
В Краснодарском крае женщина утопила своего двухлетнего ребенка, сообщается в Telegram-канале регионального управления Следственного комитета.
Убийство произошло во вторник. 35-летняя женщина проживала с дочерью на съемной квартире.
По данным следствия, мать положила девочку в ванну с водой и удерживала ее. Женщина сама сообщила о преступлении в экстренную службу.
Возбуждено уголовное дело по пункту "в" части 2 статьи 105 УК РФ (убийство малолетнего или иного лица, заведомо для виновного находящегося в беспомощном состоянии).
Суд в Екатеринбурге ранее арестовал женщину, которая обвиняется в убийстве приемного сына, передает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru