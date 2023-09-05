На Кубани женщина утопила в ванной двухлетнюю дочь

В Краснодарском крае женщина утопила своего двухлетнего ребенка, сообщается в Telegram-канале регионального управления Следственного комитета.

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Убийство произошло во вторник. 35-летняя женщина проживала с дочерью на съемной квартире.

По данным следствия, мать положила девочку в ванну с водой и удерживала ее. Женщина сама сообщила о преступлении в экстренную службу.

Возбуждено уголовное дело по пункту "в" части 2 статьи 105 УК РФ (убийство малолетнего или иного лица, заведомо для виновного находящегося в беспомощном состоянии).

Суд в Екатеринбурге ранее арестовал женщину, которая обвиняется в убийстве приемного сына, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Наталья Селиверстова
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