На Кубани женщина утопила в ванной двухлетнюю дочь

Убийство произошло во вторник. 35-летняя женщина проживала с дочерью на съемной квартире.

По данным следствия, мать положила девочку в ванну с водой и удерживала ее. Женщина сама сообщила о преступлении в экстренную службу.

Возбуждено уголовное дело по пункту "в" части 2 статьи 105 УК РФ (убийство малолетнего или иного лица, заведомо для виновного находящегося в беспомощном состоянии).

Суд в Екатеринбурге ранее арестовал женщину, которая обвиняется в убийстве приемного сына, передает «Радиоточка НСН».

