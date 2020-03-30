Против крымчанина возбудили дело за заражение человека коронавирусом
В Крыму возбудили уголовное дело в отношении местного жителя, который, будучи зараженным коронавирусом, нарушил режим самоизоляции. В результате инфекцию подхватил другой человек, сообщает КИА.
Накануне глава Крыма потребовал возбудить уголовное дело в отношении мужчины, который отказался находиться дома, напоминает RT.
Всего в республике по состоянию на 30 марта зарегистрировано 15 случаев заражения коронавирусом, под наблюдением находятся 2620 человек.
В связи с ограничительными мерами на полуострове закрыты все заведения общепита. Кроме того, до 1 июня всем крымским объектам размещения запрещено принимать отдыхающих.
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