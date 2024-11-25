Против Ильи Варламова завели уголовное дело о неисполнении обязанностей иноагента
25 ноября 202414:39
Против блогера Ильи Варламова (признан в РФ иноагентом) возбуждено уголовное дело о неисполнении обязанностей иноагента, сообщили в столичной прокуратуре.
По статье 330.1 УК РФ блогеру грозит до двух лет колонии. Ранее Прокуратура Москвы провела проверку в отношении блогера и направила материалы в Следственный комитет России.
Сейчас Варламов живет за границей.
В начале октября Варламов обжаловал в Верховном суде России отказ снять с него данный статус, напоминает RT.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru