Против Ильи Варламова завели уголовное дело о неисполнении обязанностей иноагента

Против блогера Ильи Варламова (признан в РФ иноагентом) возбуждено уголовное дело о неисполнении обязанностей иноагента, сообщили в столичной прокуратуре.

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По статье 330.1 УК РФ блогеру грозит до двух лет колонии. Ранее Прокуратура Москвы провела проверку в отношении блогера и направила материалы в Следственный комитет России.

Сейчас Варламов живет за границей.

В начале октября Варламов обжаловал в Верховном суде России отказ снять с него данный статус, напоминает RT.

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ФОТО: t.me/varlamov
ТЕГИ:БлогерИноагентыУголовное Дело

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