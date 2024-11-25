Против Ильи Варламова завели уголовное дело о неисполнении обязанностей иноагента

По статье 330.1 УК РФ блогеру грозит до двух лет колонии. Ранее Прокуратура Москвы провела проверку в отношении блогера и направила материалы в Следственный комитет России.

Сейчас Варламов живет за границей.

В начале октября Варламов обжаловал в Верховном суде России отказ снять с него данный статус, напоминает RT.

