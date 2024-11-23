В аэропорту Пскова задержали иноагента Льва Шлосберга

В аэропорту Пскова задержали политика Льва Шлосберга (признан в России иноагентом). Об этом сообщает Telegram-канал «Baza».

По данным источника, лидер псковского отделения партии «Яблоко» прилетел из Москвы. Известно, что после того, как иноагент приземлился в Пскове примерно в 10:00 часов утра, к нему подошли полицейские и предложили пройти с ними. Политика посадили в микроавтобус и увезли.

При этом причина задержания Шлосберга пока не называется.

«Неразбериха» и помощь Интерполу: Татьяну Лазареву объявили в международный розыск

В октябре у политика и его родственников провели обыски. На Шлосберга было возбуждено дело по статье об уклонении от исполнения обязанностей иноагента из-за публикации видео без соответствующей маркировки.

Ранее Telegram-канал «Радиоточка НСН» сообщил, что чиновника в Дагестане задержали за незаконное разрешение на стройку у водопада.

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: Sputnik / РИА Новости
ТЕГИ:Партия "яблоко"ЗадержаниеИноагентыПсковАэропорт

Горячие новости

Все новости

партнеры