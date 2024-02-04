Против экс-депутата Госдумы Пономарева возбудили уголовное дело
Федеральная служба безопасности (ФСБ) возбудила уголовное дело против бывшего депутата Госдумы Ильи Пономарева (признан иноагентом в России, внесен в перечень террористов и экстремистов). Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на источник.
В отношении Пономарева возбудили дела о государственной измене, об участии в деятельности террористической организации, о публичных призывах к осуществлению террористической деятельности и о публичных призывах с использованием интернета к деятельности, угрожающей безопасности России. Следователи объединили дела в одно производство.
Пономарев покинул Россию в 2014 году, когда против него возбудили дело о растрате. Спустя пять лет он получил гражданство Украины.
В августе 2022 года Пономарева заочно арестовали за распространение недостоверной информации о Вооруженных силах России, напоминает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru