Против экс-депутата Госдумы Пономарева возбудили уголовное дело

В отношении Пономарева возбудили дела о государственной измене, об участии в деятельности террористической организации, о публичных призывах к осуществлению террористической деятельности и о публичных призывах с использованием интернета к деятельности, угрожающей безопасности России. Следователи объединили дела в одно производство.

Пономарев покинул Россию в 2014 году, когда против него возбудили дело о растрате. Спустя пять лет он получил гражданство Украины.

В августе 2022 года Пономарева заочно арестовали за распространение недостоверной информации о Вооруженных силах России, напоминает «Радиоточка НСН».

