Против Дудя возбудили административное дело

Административное дело возбудили в отношении блогера Юрия Дудя (признан в России иностранным агентом) из-за отсутствия маркировки иноагента. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на официальные судебные документы.

Отмечается, что Дудь опубликовал на своем YouTube-канале интервью с дизайнером Артемием Лебедевым. При этом в видеоролике не было маркировки иноагента, наличие которой обязательно по российскому законодательству.

Из-за нарушения Дудю может грозить штраф в размере до 50 тысяч рублей.

В августе Юрия Дудя оштрафовали на 40 тысяч рублей за отсутствие маркировки иноагента.

