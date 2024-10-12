Против Дудя возбудили административное дело
Административное дело возбудили в отношении блогера Юрия Дудя (признан в России иностранным агентом) из-за отсутствия маркировки иноагента. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на официальные судебные документы.
Отмечается, что Дудь опубликовал на своем YouTube-канале интервью с дизайнером Артемием Лебедевым. При этом в видеоролике не было маркировки иноагента, наличие которой обязательно по российскому законодательству.
Из-за нарушения Дудю может грозить штраф в размере до 50 тысяч рублей.
В августе Юрия Дудя оштрафовали на 40 тысяч рублей за отсутствие маркировки иноагента.
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Приводнение Crew Dragon с россиянином Гребенкиным намечено на 14 октября
- Дроны ВСУ атаковали нефтебазу в Ровеньках в ЛНР
- В Казани ввели временные ограничения на работу аэропорта
- Против Дудя возбудили административное дело
- Байден сообщил, что ущерб от урагана «Милтон» составил $50 млрд
- В Белгородской области установили на подъезды более 6 тысяч контроллеров
- В Словении ликвидировали единственный европейский филиал МГУ
- Белоусов проинспектировал объекты инфраструктуры Северного флота
- На Камчатке 11 школьников госпитализировали с признаками острой кишечной инфекции
- Минздрав начал работу над увеличением возрастного порога продажи алкоголя до 21 года
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru