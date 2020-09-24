Против Добровинского возбудили второе дисциплинарное дело
Второе дисциплинарное дело завели против адвоката семьи Сергея Захарова, погибшего в результате ДТП с участием актера Михаила Ефремова, сообщили ТАСС в пресс-службе Адвокатской палаты Москвы.
Дело инициировало управление Минюста по Москве. Первое дело было возбуждено президентом Федеральной палаты адвокатов.
Ранее статуса адвоката лишили защитника Ефремова на суде Эльмана Пашаева. Добровинский в эфире НСН признался, что не ожидал такой развязки.
«Господина Пашаева мне будет не хватать», - сказал он.
Добровинский пояснил, что Пашаев был его процессуальным противником и у него сложилось о нем особое мнение.
«Комментировать это решение я не буду, меня немножко по-другому воспитывали», - уточнил адвокат.
В свою очередь, Пашаев подтвердил РИА Новости намерение выдвинуть свою кандидатуру на выборах в Госдуму в 2021 году. Ранее юрист создал левоцентристскую политическую партию «Союз справедливых сил России» (СССР). Минюст пока не зарегистрировал ее.
Между тем, глава Следственного комитета Александр Бастрыкин поручил проверить сообщения о возможном мошенничестве Пашаева с недвижимостью.
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