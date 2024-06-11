Против блогера Аяза Шабутдинова возбудили пять новых уголовных дел
Блогер и бизнес-тренер Аяз Шабутдинов стал фигурантом ещё пяти уголовных дел. Как сообщает ТАСС, об этом заявил следователь в Таганском суде Москвы.
В ходе рассмотрения вопроса о продлении мужчине срока ареста он указал, что по этим делам предусмотрено «наказание на срок до десяти лет».
«Шабутдинов Аяз Рифатович обвиняется в совершении 75 корыстных тяжких преступлений, а также возбуждены еще пять уголовных дел», - сказал следователь.
Ранее Наталья Калистратова, написавшая заявление на Шабутдинова, заявила, что знает других людей, которые после участия в бизнес-тренингах блогера остались с кредитами и без денег, сообщает RT.
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