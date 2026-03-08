Протесты в Нью-Йорке из-за Ирана переросли в столкновения
Мирные протесты в Нью-Йорке переросли в столкновения после применения перцового баллончика и поджога самодельного устройства. Об этом сообщила комиссар полиции города Джессика Тиш.
По данным полиции, две группы демонстрантов были заранее разделены барьерами. Акция в поддержку военной операции против Ирана собрала около 20 человек под руководством правого активиста Джейка Ланга. Контрпротестующих было примерно 125 человек.
В 12:15 один из участников группы Ланга применил перцовый баллончик в сторону оппонентов и был немедленно задержан.
В ответ кто-то из толпы контрдемонстрантов поджёг небольшое самодельное устройство размером меньше футбольного мяча и бросил его в сторону оппонентов. Снаряд попал в ограждение, погас недалеко от полицейских и не причинил вреда. После этого мужчина получил от сообщника ещё одно устройство.
Комиссар Тиш отметила, что пока не установлено, были ли брошенные предметы настоящими взрывными устройствами или имитацией. Несколько человек с обеих сторон задержаны, ведётся расследование обстоятельств инцидента.
Ранее пять учёных и 22 студента погибли в ходе протестов в Иране, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
