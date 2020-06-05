Протесты, которым не суждено состояться

Вспышка коронавируса и меры, принятые в России для борьбы с ней, привели к нарастанию недовольства граждан страны политической системой и действиям органов власти, что чревато массовыми протестами. Такой вывод следует из доклада группы социологов во главе с Сергеем Белановским, которые, как отмечают СМИ, в 2011 году, за год до массовых протестов, представили доклад о глубоком политическом кризисе в стране, предупредив о нарастании недовольства властью. В нынешнем исследовании, построенном на итогах онлайн-опроса, социологи отмечают, что «вера в способность как федеральных, так и региональных властей эффективно справляться со вспышкой коронавируса падает». При этом более половины участников опроса опасаются, «что сложившаяся ситуация приведет к социально-политическим потрясениям в стране», - отмечают авторы доклада. По их мнению, тренд на усиление негативного отношения к федеральной власти был резко усилен пандемией коронавируса, преобладающими эмоциями у людей стали раздражение, тревога и гнев, а основным объектом негативных высказываний стал лично президент Владимир Путин.

В Кремле с докладом социологов ознакомиться пока не успели, - сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. Он признал наличие, как он выразился, «проблем, которые переживают граждане» из-за пандемической ситуации. Есть и последствия для экономики, - продолжил Песков, подчеркнув, что все «эти последствия четко фиксируются».

В переводе это означает, что на высших уровнях российской власти внимательно следят в том числе и за настроениями в обществе, и за его реакцией на те или иные непопулярные меры, и, разумеется, за тем, чтобы при «закручивании гаек», как говорится, «резьба не треснула». А до этого, по всей видимости, еще далеко: во всяком случае, такой вывод можно сделать из опросов, проведенных в последнее время. Так, опрос ВЦИОМ показал уровень доверия Владимиру Путину на конец мая 68,9% - показатель, соответствующий началу года. Схожие результаты дал опрос Фонда «Общественное мнение»: 62% одобрили деятельность Путина на посту президента. Более того, ФОМ приводил и данные о количестве респондентов, готовых принять участие в протестах – 25%.

Но и этот показатель вряд ли можно считать отражающим реальное положение дел. Во-первых, заявить о готовности – не значит сделать. Это как с прогнозом явки на выборы: декларированная готовность принять в них участие всегда превышает реальный уровень явки. Во-вторых, протестов, тем более – массовых, не вызывали куда более болезненные решения властей, например, пенсионная реформа, повышение налогов, неумолимый рост тарифов на услуги ЖКХ на фоне затяжного снижения реальных располагаемых доходов населения. Не привело к этому и введение пропускной системы контроля за передвижениями граждан в условиях коронавируса. Так есть ли основания полагать, что, к примеру, обязанность все лето носить маски станет той последней каплей, что выплеснет недовольство на улицы?

Напомним результаты еще одного опроса. Принять участие в предстоящем 1 июля голосовании по поправкам в Конституцию, по данным ВЦИОМ, готовы 67% опрошенных. Из них 61% проголосуют скорее за поправки. 21% — против. Вот, собственно, и весь протест.

