Протестующие захватили аэропорт Алма-Аты
Протестующие в Казахстане захватили аэропорт Алма-Аты. Об этом сообщает Telegram-канал Orda.
Сейчас в аэропорту происходит эвакуация сотрудников.
Блогер Алишер Еликбаев рассказал, что в течение всего дня пассажиров убеждали, что самолеты летают в штатном режиме. «Сейчас в службе безопасности аэропорта нам сказали: “Извините, аэропорт захвачен. Рейсов сегодня не будет”», – заявил Еликбаев.
Авиакомпания «Аэрофлот» отменила рейсы Алма-Аты из-за введения режима ЧС в городе. Работа приостановлена и в аэропорту города Актау. В Нур-Султане отменены поздние рейсы в вязи с введением комендантского часа.
Протесты в Казахстане вспыхнули на фоне подорожания литра сжиженного газа. Люди вышли на улицы крупных городов: Алма-Аты, Нур-Султана, Актау и других. Демонстранты захватили здание администрации Алма-Аты.
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