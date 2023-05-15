«Дерзкое похищение!»: Кадыров рассказал о сумме выкупа за коня Зазу

Глава Чечни Рамзан Кадыров рассказал, что ему пришлось заплатить выкуп за коня Зазу, похищенного в Чехии в 2014 году.

«В начале года на меня через посредников вышли представители украинских спецслужб, которые предложили выкупить Зазу. Они знали про мою привязанность к скакуну и не прогадали - конечно же, я согласился. (…) Сейчас Зазу на пути домой. И обошлось мне его возвращение в $18 тысяч», - написал Кадыров в Telegram.

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По его словам, «это сущие копейки», учитывая родословную коня и его реальную стоимость.

Кадыров утверждает, что у украинских спецслужб был «дерзкий план»: они в сговоре с чешскими полицейскими инсценировали кражу Зазу, после чего конь находился в заточении на одной из конюшен в Чехии.

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ФОТО: Telegram-канал Kadyrov_95
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