«Дерзкое похищение!»: Кадыров рассказал о сумме выкупа за коня Зазу
Глава Чечни Рамзан Кадыров рассказал, что ему пришлось заплатить выкуп за коня Зазу, похищенного в Чехии в 2014 году.
«В начале года на меня через посредников вышли представители украинских спецслужб, которые предложили выкупить Зазу. Они знали про мою привязанность к скакуну и не прогадали - конечно же, я согласился. (…) Сейчас Зазу на пути домой. И обошлось мне его возвращение в $18 тысяч», - написал Кадыров в Telegram.
По его словам, «это сущие копейки», учитывая родословную коня и его реальную стоимость.
Кадыров утверждает, что у украинских спецслужб был «дерзкий план»: они в сговоре с чешскими полицейскими инсценировали кражу Зазу, после чего конь находился в заточении на одной из конюшен в Чехии.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru