Просмотр уличных камер поможет установить причастных к взрыву в Красногорске

Преступление, в результате которого в Красногорске пострадал ребенок, лишившийся пальцев из-за взрыва самодельного устройства, удастся раскрыть. Такое мнение в беседе с NEWS.ru высказал криминалист Михаил Игнатов.

Он отметил, что анализ записей уличных камер и идентификация всех людей и автомобилей, находившихся поблизости, помогут установить виновных.