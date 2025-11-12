Просмотр уличных камер поможет установить причастных к взрыву в Красногорске
Преступление, в результате которого в Красногорске пострадал ребенок, лишившийся пальцев из-за взрыва самодельного устройства, удастся раскрыть. Такое мнение в беседе с NEWS.ru высказал криминалист Михаил Игнатов.
Он отметил, что анализ записей уличных камер и идентификация всех людей и автомобилей, находившихся поблизости, помогут установить виновных.
По словам специалиста, расследование не является безнадежным, и следствие располагает возможностями для установления причастных лиц. Игнатов допустил, что почерк преступления схож с предыдущими инцидентами и может указывать на организаторов из украинских спецслужб.
Он подчеркнул, что подобные акции направлены на дестабилизацию обстановки и запугивание населения, поэтому делу будет уделено особое внимание и задействованы все необходимые силы, передает «Радиоточка НСН».
