«Проще найти работу»: В SuperJob раскрыли причины рекордного дефицита кадров

Алексей Захаров заявил в эфире НСН, что теперь компаниям придется заниматься повышением производительности труда.

На фоне рекордного дефицита кадров среднее время поиска работы сократилось, а работодатели вынуждены заниматься вопросами повышениями производительности труда, заявил основатель портала по поиску работы SuperJob Алексей Захаров в интервью НСН.

В первом квартале 2023 года российские предприятия зафиксировали рекордную с 1998 года нехватку кадров, следует из опроса ЦБ. Наиболее сложная ситуация с работниками в обрабатывающих производствах, в компаниях сфер водоснабжения, хранения и транспортировки. Захаров рассказал о причинах такого положения дел.

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«У нас есть много резервов для повышения эффективности труда, необходимо внедрение технологий, повышающих производительность труда, потому что она не очень высокая. Много есть моментов, где у нас труд просто неэффективный, например, когда несколько раз плитку перекладывают. Это не только в Москве так. Никто не знает, как быстро может быть решена проблема с кадрами. Работу проще найти. Если раньше средний цикл поиска работы составлял две-три недели, то сейчас два-три дня», - отметил он.

По его словам, не только демографический кризис, но текущая ситуация в стране и трансформация рынка после коронавируса привели к серьезному дефициту работников.

«Мы на дне демографической ямы. У нас с 2008 года каждый год выходит на рынок труда примерно на 100 тысяч молодых людей меньше, чем выходило в предыдущий год. Это очень серьезно влияет на рынок труда, плюс перестройки, связанные с текущей ситуацией, в меньшем количестве приезжают мигранты. Также сказался бурный рост сферы услуг во время коронавируса, когда курьерам стали платить больше, чем за квалифицированный труд на каких-то предприятиях, люди просто перешли в другие отрасли», - заключил собеседник НСН.

Спрос на сотрудников старше 50 лет объясняется истощением кадрового ресурса и рынка труда. Об этом «Радиоточке НСН» заявил ранее руководитель «Школы развития карьеры», HR-эксперт Гарри Мурадян.

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ФОТО: РИА Новости / Павел Бедняков
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