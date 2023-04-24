«Проще найти работу»: В SuperJob раскрыли причины рекордного дефицита кадров

«У нас есть много резервов для повышения эффективности труда, необходимо внедрение технологий, повышающих производительность труда, потому что она не очень высокая. Много есть моментов, где у нас труд просто неэффективный, например, когда несколько раз плитку перекладывают. Это не только в Москве так. Никто не знает, как быстро может быть решена проблема с кадрами. Работу проще найти. Если раньше средний цикл поиска работы составлял две-три недели, то сейчас два-три дня», - отметил он.

По его словам, не только демографический кризис, но текущая ситуация в стране и трансформация рынка после коронавируса привели к серьезному дефициту работников.

«Мы на дне демографической ямы. У нас с 2008 года каждый год выходит на рынок труда примерно на 100 тысяч молодых людей меньше, чем выходило в предыдущий год. Это очень серьезно влияет на рынок труда, плюс перестройки, связанные с текущей ситуацией, в меньшем количестве приезжают мигранты. Также сказался бурный рост сферы услуг во время коронавируса, когда курьерам стали платить больше, чем за квалифицированный труд на каких-то предприятиях, люди просто перешли в другие отрасли», - заключил собеседник НСН.

Спрос на сотрудников старше 50 лет объясняется истощением кадрового ресурса и рынка труда. Об этом «Радиоточке НСН» заявил ранее руководитель «Школы развития карьеры», HR-эксперт Гарри Мурадян.

