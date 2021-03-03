Прощание со спортивным комментатором Юрием Розановым пройдет 4 марта
Церемония прощания со спортивным комментатором Юрием Розановым состоится 4 марта в Центральной клинической больнице (ЦКБ). Об этом пишет ТАСС, ссылаясь на пресс-службу телеканала «Матч ТВ», где работал Розанов.
Напомним, о смерти комментатора стало известно ранее в среду, 3 марта. Он скончался в возрасте 59 лет. В 2019 году у Розанова был диагностирован рак, напоминает RT.
Комментатор неоднократно работал на матчах чемпионатов мира и Европы по футболу, Лиги чемпионов, чемпионатов России, а также Англии, Италии и Испании. Также Розанов комментировал гандбол на летних Олимпийских играх.
Добавим, матчи 21-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) начнутся с минуты молчания в память о спортивном комментаторе.
А ранее стало известно, что чемпион мира по ралли финн Ханну Миккола умер в возрасте 78 лет. Об этом рассказал сын гонщика Веса Миккола в Twitter.
«Многие знали его как величайшего раллиста, но для меня же он был замечательным отцом: всегда поддерживающим, любящим и искренним. Он также был любимым дедушкой для двух моих сыновей. Покойся с миром, отец», - написал он.
Ханну Миккола одержал победу на чемпионате мира по ралли (WRC) в 1983 году. Из 123 гонок, в которых он участвовал, выиграл 18. По итогам сезона он по три раза он занимал второе и третье места, сообщает ТАСС.
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