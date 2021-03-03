Прощание со спортивным комментатором Юрием Розановым пройдет 4 марта

Церемония прощания со спортивным комментатором Юрием Розановым состоится 4 марта в Центральной клинической больнице (ЦКБ). Об этом пишет ТАСС, ссылаясь на пресс-службу телеканала «Матч ТВ», где работал Розанов.

Напомним, о смерти комментатора стало известно ранее в среду, 3 марта. Он скончался в возрасте 59 лет. В 2019 году у Розанова был диагностирован рак, напоминает RT.

Комментатор неоднократно работал на матчах чемпионатов мира и Европы по футболу, Лиги чемпионов, чемпионатов России, а также Англии, Италии и Испании. Также Розанов комментировал гандбол на летних Олимпийских играх.

Добавим, матчи 21-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) начнутся с минуты молчания в память о спортивном комментаторе.