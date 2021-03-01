СМИ: экс-участница группы «Little Big» скончалась в Петербурге
Экс-участница группы «Little Big» Анна Кастельянос обнаружена мертвой в собственной квартире на Рыбацком проспекте в Петербурге.
38-летнюю Анну нашли волонтёры, сообщает telegram-канал «Mash на Мойке». В последнее время женщина жаловалась на боли в спине и была прикована к кровати.
Кроме участия в группе Анна снималась в кино и была ведущей мероприятий, пишет «Газета.ру».
PR-менеджер группы Little Big в беседе с Ura.ru не смог подтвердить или опровергнуть информацию о смерти Кастельянос.
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