СМИ: экс-участница группы «Little Big» скончалась в Петербурге

Экс-участница группы «Little Big» Анна Кастельянос обнаружена мертвой в собственной квартире на Рыбацком проспекте в Петербурге.

38-летнюю Анну нашли волонтёры, сообщает telegram-канал «Mash на Мойке». В последнее время женщина жаловалась на боли в спине и была прикована к кровати.

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Кроме участия в группе Анна снималась в кино и была ведущей мероприятий, пишет «Газета.ру».

PR-менеджер группы Little Big в беседе с Ura.ru не смог подтвердить или опровергнуть информацию о смерти Кастельянос.

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ФОТО: youtube.com
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