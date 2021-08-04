Прощание с Ясеном Засурским состоится во дворике здания журфака МГУ

Церемония прощания с президентом факультета журналистики Московского госуниверситета Ясеном Засурским состоится во дворике журфака на Моховой улице. Об этом сообщает ТАСС.

Церемония прощания начнется во дворике журфака в 12.30. Проститься с Засурским могут все желающие, сообщили агентству в пресс-службе факультета.



Засурский умер 1 августа на 92-м году жизни. Он более 40 лет (1964-2007) являлся деканом факультета журналистики МГУ.

Ранее президент РФ Владимир Путин выразил соболезнования в связи со смертью Засурского.



