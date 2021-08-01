Путин выразил соболезнования в связи со смертью президента журфака МГУ Засурского

Президент Российской Федерации Владимир Путин выразил глубокие соболезнования родным, близким и коллегам президента факультета журналистики МГУ Ясена Засурского. Об этом сообщает пресс-служба Кремля в воскресенье, 1 августа.

Напомним, президент журфака МГУ Засурский 1 августа умер на 92-м году жизни. Он более 40 лет (1964-2007) являлся деканом факультета.

