Путин выразил соболезнования в связи со смертью президента журфака МГУ Засурского
1 августа 202113:45
Президент Российской Федерации Владимир Путин выразил глубокие соболезнования родным, близким и коллегам президента факультета журналистики МГУ Ясена Засурского. Об этом сообщает пресс-служба Кремля в воскресенье, 1 августа.
Напомним, президент журфака МГУ Засурский 1 августа умер на 92-м году жизни. Он более 40 лет (1964-2007) являлся деканом факультета.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru