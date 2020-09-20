Скончался ведущий «Русского лото» Михаил Борисов

Ведущий «Русского лото» Михаил Борисов умер на 72-м году жизни. Об этом сообщили в Театральном институте имени Щукина, пишет Газета.ru.

«Вчера нас постигла тяжелая утрата — ушел из жизни Михаил Борисович Борисов. В это невозможно поверить... Всегда энергичный, полный жизни, немного ироничный — Михаил Борисович казался воплощением стабильности и спокойной уверенности в завтрашнем дне», — сказано на сайте института.

Накануне, 19 сентября стало известно о госпитализации ведущего, которому стало плохо во время съемок программы «Столото». СМИ сообщали о подключении Борисова к ИВЛ из-за воспаления легких. Отмечалось, что актера ввели в искусственную кому.

Михаил Борисов был актером, телеведущим, режиссером. В 2000 году был удостоен звания заслуженного артиста России.

