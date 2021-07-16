Прощание с Петром Мамоновым пройдет 17 июля

Прощание с актером и музыкантом Петром Мамоновым, который умер 15 июля, состоится 17 июля в Донском монастыре, сообщила ТАСС вдова основателя рок-группы «Звуки Му» Ольга Мамонова.

Шут, полусумасшедший, делавший абсолютное искусство. Умер Петр Мамонов

Отпевание состоится в 9:30 утра в главном соборе. Отмечается, что Мамонова похоронят в городе Верея, в котором он прожил последние 25 лет.

Петр Мамонов скончался в больнице из-за осложнений коронавируса. Артисту в этом году исполнилось 70 лет.

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ФОТО: РИА Новости
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