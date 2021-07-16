Прощание с Петром Мамоновым пройдет 17 июля

Отпевание состоится в 9:30 утра в главном соборе. Отмечается, что Мамонова похоронят в городе Верея, в котором он прожил последние 25 лет.

Петр Мамонов скончался в больнице из-за осложнений коронавируса. Артисту в этом году исполнилось 70 лет.

