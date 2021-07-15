Шут, полусумасшедший, делавший абсолютное искусство. Умер Петр Мамонов

Режиссер Павел Лунгин, снявший Мамонова в трех своих картинах — «Такси-блюз», «Остров», «Царь» — заявил Telegram-каналу «Радиоточка НСН», что все, к чему прикасался музыкант, становилось искусством.

«Мамонов был необычайным человеком и художником. Он не был актером в буквальном смысле слова, он был художником. Всё, к чему он прикасался, становилось искусством. Я чувствую ужасную боль и одиночество от того, что он ушел», — отметил Лунгин.

14 апреля, когда Мамонову исполнилось 70 лет, музыкальный критик Михаил Марголис рассказал НСН, что в эпоху 80-х к такому явлению как «Звуки Му» были не готовы даже жители столицы.

«Петр Мамонов — одна из самых колоритных фигур. Его появление на отечественной рок-сцене, как и все появление группы «Звуки Му», но прежде всего Мамонова, конечно же было совершенно сенсационным. И совершенно неожиданным даже для отечественной рок-сцены, даже для московской рок-сцены середины 80-х. Хотя в принципе московская рок-сцена и искала такие пост-панковские формы выразительности. Но, безусловно, те образы, которые начал создавать на сцене Мамонов, это была уже компиляция рока и театра», — пояснил он.

По словам Марголиса, «Звуки Му» всегда казались импровизационными, но у него всегда создавалось впечатление, что очень многое в перфомансах Мамонова идет не от психики, а от ума.

«Вот выходит парень на сцену: с одной стороны шут, с другой стороны такой прикольщик, с третьей стороны он полусумасшедший», — отметил музыкальный критик.

Председатель комиссии Мосгордумы по культуре и массовым коммуникациям Евгений Герасимов заявил журналистам, что в Москве память о Мамонове может быть увековечена памятной доской на доме, в котором он жил.

Похоронен Петр Мамонов будет, по информации ТАСС, на аллее деятелей искусств на Троекуровском кладбище в Москве. Дата похорон пока не определена.

