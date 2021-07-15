Шут, полусумасшедший, делавший абсолютное искусство. Умер Петр Мамонов
Коллеги, политики и музыкальные критики рассказали, каким был актер и музыкант Петр Мамонов.
Музыкант и актер, основатель и лидер группы «Звуки Му» и одна из самых ярких фигур всего русского рок-андеграунда 1980-х Петр Мамонов умер в четверг, 15 июля, в московской больнице в Коммунарке в возрасте 70 лет. Две недели он находился в реанимации, был подключен к аппарату ИВЛ, находился в искусственной коме. Сообщалось, что состояние у него крайне тяжелое, поражено 87 процентов легких. Сегодня музыкант умер от осложнений, вызванных COVID-19.
Соболезнования в связи со смертью Мамонова высказали друзья, музыканты и политики. По мнению вице-спикера Госдумы Петра Толстого, персонажи, которых воплотил Мамонов в кино, «помогают понять суть русской души, ее надежд и чаяний, уча нас слышать самих себя». Бывший министр культуры Михаил Швыдкой заявил, что для людей его поколения Мамонов был «символом абсолютно свободной, бесконечно бунтующей личности», для которого «смерть не подходит никак».
Режиссер Павел Лунгин, снявший Мамонова в трех своих картинах — «Такси-блюз», «Остров», «Царь» — заявил Telegram-каналу «Радиоточка НСН», что все, к чему прикасался музыкант, становилось искусством.
«Мамонов был необычайным человеком и художником. Он не был актером в буквальном смысле слова, он был художником. Всё, к чему он прикасался, становилось искусством. Я чувствую ужасную боль и одиночество от того, что он ушел», — отметил Лунгин.
14 апреля, когда Мамонову исполнилось 70 лет, музыкальный критик Михаил Марголис рассказал НСН, что в эпоху 80-х к такому явлению как «Звуки Му» были не готовы даже жители столицы.
«Петр Мамонов — одна из самых колоритных фигур. Его появление на отечественной рок-сцене, как и все появление группы «Звуки Му», но прежде всего Мамонова, конечно же было совершенно сенсационным. И совершенно неожиданным даже для отечественной рок-сцены, даже для московской рок-сцены середины 80-х. Хотя в принципе московская рок-сцена и искала такие пост-панковские формы выразительности. Но, безусловно, те образы, которые начал создавать на сцене Мамонов, это была уже компиляция рока и театра», — пояснил он.
По словам Марголиса, «Звуки Му» всегда казались импровизационными, но у него всегда создавалось впечатление, что очень многое в перфомансах Мамонова идет не от психики, а от ума.
«Вот выходит парень на сцену: с одной стороны шут, с другой стороны такой прикольщик, с третьей стороны он полусумасшедший», — отметил музыкальный критик.
Председатель комиссии Мосгордумы по культуре и массовым коммуникациям Евгений Герасимов заявил журналистам, что в Москве память о Мамонове может быть увековечена памятной доской на доме, в котором он жил.
Похоронен Петр Мамонов будет, по информации ТАСС, на аллее деятелей искусств на Троекуровском кладбище в Москве. Дата похорон пока не определена.
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