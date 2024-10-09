Прощание с оперировавшим Ельцина кардиохирургом Акчуриным проходит в Москве
Церемония прощания с выдающимся кардиохирургом Ренатом Акчуриным проходит в Москве. Траурные мероприятия организованы в Институте клинической кардиологии имени академика Мясникова.
Заместитель генерального директора по хирургии «Национального медицинского исследовательского центра терапии и профилактической медицины» имени Чазова, академик РАН, доктор наук умер 6 октября после продолжительной болезни на 79 году жизни.
Акчурин в ноябре 1996 года провел первому президенту России Борису Ельцину операцию на открытом сердце - шунтирование. За ходом оперативного вмешательства наблюдал наставник Акчурина американский хирург Майкл Дебейки.
Президент России Владимир Путин выразил соболезнования в связи со смертью Акчурина. Как сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН», похоронят Рената Акчурина на Троекуровском кладбище Москвы.
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