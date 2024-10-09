Прощание с оперировавшим Ельцина кардиохирургом Акчуриным проходит в Москве

Церемония прощания с выдающимся кардиохирургом Ренатом Акчуриным проходит в Москве. Траурные мероприятия организованы в Институте клинической кардиологии имени академика Мясникова.

Заместитель генерального директора по хирургии «Национального медицинского исследовательского центра терапии и профилактической медицины» имени Чазова, академик РАН, доктор наук умер 6 октября после продолжительной болезни на 79 году жизни.

Умер кардиохирург Ренат Акчурин, оперировавший Бориса Ельцина

Акчурин в ноябре 1996 года провел первому президенту России Борису Ельцину операцию на открытом сердце - шунтирование. За ходом оперативного вмешательства наблюдал наставник Акчурина американский хирург Майкл Дебейки.

Президент России Владимир Путин выразил соболезнования в связи со смертью Акчурина. Как сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН», похоронят Рената Акчурина на Троекуровском кладбище Москвы.

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ФОТО: РИА Новости / Илья Питалев
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