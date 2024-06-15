Прощание с оператором НТВ Кожиным пройдет в телецентре «Останкино»

Прощание с оператором НТВ Валерием Кожиным пройдет в телецентре «Останкино» 18 июня, сообщили в телекомпании.

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Его похоронят в городе Калязине Тверской области в закрытом для СМИ режиме.

Кожин, получивший ранения при обстреле Горловки, умер в больнице несколько дней назад, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

Отмечается, что врачи несколько часов пытались спасти мужчину, однако ранения оказались не совместимы с жизнью.

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ФОТО: ТАСС
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