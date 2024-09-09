Прощание с Масляковым пройдет в «Планете КВН» 11 сентября
9 сентября 202418:58
Церемония прощания с телеведущим Александром Масляковым пройдёт 11 сентября в московском молодёжном центре «Планета КВН». Об этом сообщает пресс-служба Международного Союза КВН.
В сообщении говорится, что гражданская панихида пройдёт с 10:00 до 14:00.
Александр Масляков скончался 8 сентября на 83-м году жизни. По данным СМИ, последние два года он боролся с раком легких, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Источники РИА Новости утверждают, что легендарного ведущего похоронят на Новодевичьем кладбище.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru