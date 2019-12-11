Прощание с Лужковым в Храме Христа Спасителя начнётся в девять утра
Для желающих проститься с Юрием Лужковым завтра, 12 декабря, Храм Христа Спасителя будет открыт с девяти часов утра. Прощание продлится до 14:00. После церемонии бывший градоначальник будет похоронен на Новодевичьем кладбище столицы.
Отметим, отпевание начнется в 11:00. Его проведет патриарх Московский и всея Руси Кирилл, сообщает АГН Москва.
Юрий Лужков ушёл из жизни накануне в возрасте 83 лет. Он занимал пост мэра Москвы с 1992 по 2010 год, отмечает ФедералПресс.
Ранее Лидер ЛДПР, депутат Госдумы Владимир Жириновский в эфире НСН заявил, что современной России не хватает таких градоначальников, каким был Лужков – активного хозяйственника с твердой позицией.
«Он был всегда активен в руководстве городом… Чувствовали, что в столице есть хозяин, он везде присутствовал, не было расхлябанности, занимал твердую позицию. По-человечески относился к людям, можно было подойти к нему на каких-то торжествах… Таких мэров нам сегодня не хватает в плане заботы о городе и крепкой руки хозяйственника, если он брался за что-то, то это делалось – ремонт, дома, дороги или питание. В этом смысле, конечно, о нем память останется как о человеке, который умел работать и заражал этим других. Память о нем сохранится надолго и в сердцах всех москвичей, и многих других, кто приезжал в Москву и радовался, что у нас такая цветущая столица», - сказал Жириновский.
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