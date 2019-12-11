Прощание с Лужковым в Храме Христа Спасителя начнётся в девять утра

Для желающих проститься с Юрием Лужковым завтра, 12 декабря, Храм Христа Спасителя будет открыт с девяти часов утра. Прощание продлится до 14:00. После церемонии бывший градоначальник будет похоронен на Новодевичьем кладбище столицы.

Отметим, отпевание начнется в 11:00. Его проведет патриарх Московский и всея Руси Кирилл, сообщает АГН Москва.

Юрий Лужков ушёл из жизни накануне в возрасте 83 лет. Он занимал пост мэра Москвы с 1992 по 2010 год, отмечает ФедералПресс.