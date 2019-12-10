Уволивший Лужкова Медведев выразил соболезнования его родным
Премьер-министр России Дмитрий Медведев выразил соболезнования родным и близким экс-мэра Москвы Юрия Лужкова, который скончался в Германии. Об этом сообщил пресс-секретарь главы правительства Олег Осипов.
«Очевидно, что у Дмитрия Медведева и Юрия Лужкова были не самые простые отношения», - цитирует Осипова «Интерфакс». По словам пресс-секретаря премьера, Лужков возглавлял Москву, крупнейший российский город, в самый сложный период.
Напомним, Дмитрий Медведев, занимавший в 2010 году пост президента России, отправил Лужкова в отставку с формулировкой «в связи с утратой доверия».
Лужков умер в мюнхенской клинике после операции на сердце, не приходя в сознание. Его похоронят на Новодевичьем кладбище столицы. Ранее свои соболезнования в связи со смертью Лужкова выразил президент России Владимир Путин.
Отметим, что даже после ухода на пенсию Лужков позволял себе критиковать власти. К примеру, незадолго до смерти он заявлял о кризисе в сельскохозяйственной отрасли страны и критиковал уничтожение санкционных продуктов. Бывший мэр, в частности, предлагал использовать «санкционку» для производства удобрений, биогаза и даже электричества, отмечает «ФедералПресс».
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