Прощание с журналистом Цицаги пройдет в Москве 22 июня
19 июня 202419:13
Прощание с корреспондентом Никитой Цицаги пройдет в Москве 22 июня, сообщает NEWS.ru.
Уточняется, что траурное мероприятие начнëтся в 10:00 в зале ЦКБ в зале ЦКБ управления делами президента РФ (улица Маршала Тимошенко, 25).
«О месте похорон будет сообщено дополнительно», - говорится в публикации.
Никита Цицаги погиб в Донецкой народной республике в результате атаки ВСУ. Военный корреспондент находился в селе Никольское и планировал сделать репортаж недалеко от Никольского монастыря под Угледаром, передает «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru