Прощание с журналистом Цицаги пройдет в Москве 22 июня

Прощание с корреспондентом Никитой Цицаги пройдет в Москве 22 июня, сообщает NEWS.ru.

Опубликован последний сюжет погибшего в ДНР корреспондента Никиты Цицаги

Уточняется, что траурное мероприятие начнëтся в 10:00 в зале ЦКБ в зале ЦКБ управления делами президента РФ (улица Маршала Тимошенко, 25).

«О месте похорон будет сообщено дополнительно», - говорится в публикации.

Никита Цицаги погиб в Донецкой народной республике в результате атаки ВСУ. Военный корреспондент находился в селе Никольское и планировал сделать репортаж недалеко от Никольского монастыря под Угледаром, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
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