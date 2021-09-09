Прощание с главой МЧС пройдёт 10 сентября в Москве

Прощание с погибшим главой МЧС пройдёт в пятницу, 10 сентября, в Москве. Об этом заявили в пресс-службе ведомства. Там сообщили, что Евгения Зиничева похоронят в этот же день в Санкт-Петербурге.

А ранее в четверг Владимир Путин присвоил главе МЧС звание Героя России посмертно - за героизм, мужество и отвагу, проявленные при исполнении служебного долга.