Прощание с Евгением Кунгуровым состоится на Троекуровском кладбище
Церемония прощания с оперным певцом, Заслуженным артистов РФ Евгением Кунгуровым пройдет на Троекуровском кладбище в четверг, 11 апреля. Позднее артиста похоронят в поселке Заречный Свердловской области, на его родине. Об эьтом рассказал РИА Новости его концертный директор Сергей Пудовкин.
Вечером в понедельник, 8 апреля, тело 40-летнего Кунгурова нашли у дома на Зоологической улице в центре Москвы. По предварительным данным, певец покончил с собой. СМИ сообщали, что он боролся с депрессией и наблюдался к психоаналитика. У Кунгурова осталось двое несовершеннолетних детей.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru