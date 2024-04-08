СМИ: в Москве нашли мертвым оперного певца Евгения Кунгурова

В столице нашли мертвым солиста Калининградского музыкального театра Евгения Кунгурова, пишет Telegram-канал Shot.

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По информации издания, жена исполнителя рассказала об смс-сообщении от мужа, в котором он угрожал покончить с собой. После этого артист перестал отвечать на звонки.

Прибывшие полицейские и спасатели нашли тело Кунгурова под окнами дома в Пресненском районе. Как утверждает Shot, певец наблюдался у психиатра в частной клинике.

В октябре 2023 года Кунгуров стал заслуженным артистом России. У певца остались двое несовершеннолетних детей.

В начале апреля в возрасте 69 лет умерла оперная певица, народная артистка Республики Саха (Якутия) Нина Чигирева, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Наталья Селиверстова
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