СМИ: в Москве нашли мертвым оперного певца Евгения Кунгурова
В столице нашли мертвым солиста Калининградского музыкального театра Евгения Кунгурова, пишет Telegram-канал Shot.
По информации издания, жена исполнителя рассказала об смс-сообщении от мужа, в котором он угрожал покончить с собой. После этого артист перестал отвечать на звонки.
Прибывшие полицейские и спасатели нашли тело Кунгурова под окнами дома в Пресненском районе. Как утверждает Shot, певец наблюдался у психиатра в частной клинике.
В октябре 2023 года Кунгуров стал заслуженным артистом России. У певца остались двое несовершеннолетних детей.
В начале апреля в возрасте 69 лет умерла оперная певица, народная артистка Республики Саха (Якутия) Нина Чигирева, передает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru