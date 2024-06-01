Прощание с Чилингаровым состоится 4 июня в храме Христа Спасителя
Прощание с депутатом Госдумы и полярным исследователем Артуром Чилингаровым состоится 4 июня в храме Христа Спасителя, рассказали РИА Новости в ассоциации полярников.
Там отметили, что похороны, скорее всего, пройдут на Новодевичьем кладбище.
Вице-спикер Госдумы Сергей Неверов сообщил в своих соцсетях, что Чилингаров ушел из жизни после продолжительной и тяжелой болезни.
Парламентарию и океанологу было 84 года. Чилингаров был удостоен звания Героя СССР и Героя России. В последние годы жизни он занимал должность члена-корреспондента РАН, занимался исследованиями Арктики и Антарктики, отмечает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru