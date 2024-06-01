Прощание с Чилингаровым состоится 4 июня в храме Христа Спасителя

Там отметили, что похороны, скорее всего, пройдут на Новодевичьем кладбище.

Вице-спикер Госдумы Сергей Неверов сообщил в своих соцсетях, что Чилингаров ушел из жизни после продолжительной и тяжелой болезни.

Парламентарию и океанологу было 84 года. Чилингаров был удостоен звания Героя СССР и Героя России. В последние годы жизни он занимал должность члена-корреспондента РАН, занимался исследованиями Арктики и Антарктики, отмечает «Радиоточка НСН».

