Прощание с Чилингаровым состоится 4 июня в храме Христа Спасителя

Прощание с депутатом Госдумы и полярным исследователем Артуром Чилингаровым состоится 4 июня в храме Христа Спасителя, рассказали РИА Новости в ассоциации полярников.

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Там отметили, что похороны, скорее всего, пройдут на Новодевичьем кладбище.

Вице-спикер Госдумы Сергей Неверов сообщил в своих соцсетях, что Чилингаров ушел из жизни после продолжительной и тяжелой болезни.

Парламентарию и океанологу было 84 года. Чилингаров был удостоен звания Героя СССР и Героя России. В последние годы жизни он занимал должность члена-корреспондента РАН, занимался исследованиями Арктики и Антарктики, отмечает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости//Александр Гальперин
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