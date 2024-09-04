Проректора БФУ имени Канта отправили под домашний арест

Уничтожены еще четыре безэкипажных катера, следовавших в направлении Крыма Путин по видеосвязи принял участие в открытии новых предприятий на Дальнем Востоке В Северной Корее казнили десятки чиновников после масштабных наводнений ВТБ в октябре завершит перевод из «Открытия» клиентской базы сегмента среднего и малого бизнеса Более 2 тысяч предметов из реквизита сериала «Игра престолов» продадут на аукционе