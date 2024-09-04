Проректора БФУ имени Канта отправили под домашний арест

Ленинградский районный суд Калининграда изменил меру пресечения проректору БФУ имени Канта Елене Мялкиной. Об этом сообщает сообщает пресс-служба Калининградского областного суда.

Обвиняемый в растрате экс-ректор БФУ имени Канта хочет отправиться на СВО

В частности, было удовлетворено ходатайство следователя, который попросил заменить женщине заключение под стражу на домашний арест.

«Мялкиной избрана мера пресечения в виде домашнего ареста до 8 ноября 2024 года», - говорится в постановлении.

Ранее суд отправил в СИЗО экс-ректора БФУ Александра Федорова. По версии следствия, вместе с Мялкиной он разработал и реализовал незаконную схему премирования подчинённых работников, за два года присвоив свыше 18 млн рублей, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости, Андрей Старостин
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