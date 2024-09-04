Обвиняемый в растрате экс-ректор БФУ имени Канта хочет отправиться на СВО
Бывший ректор Балтийского федерального университета имени Канта (БФУ) Александр Федоров высказал намерение отправиться в зону спецоперации. Об этом со ссылкой на Калининградский областной суд сообщает РИА Новости.
«Александр Федоров высказал намерение принять участие в СВО», - заявили в суде, где рассматривается вопрос о продлении мужчине меры пресечения.
Ранее в отношении Федорова возбудили уголовное дело о растрате в особо крупном размере.
По версии следствия, экс-ректор Федоров и его заместитель разработали незаконную схему премирования подчиненных работников и присвоили свыше 18 млн рублей, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru