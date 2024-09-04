Обвиняемый в растрате экс-ректор БФУ имени Канта хочет отправиться на СВО

Бывший ректор Балтийского федерального университета имени Канта (БФУ) Александр Федоров высказал намерение отправиться в зону спецоперации. Об этом со ссылкой на Калининградский областной суд сообщает РИА Новости.

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«Александр Федоров высказал намерение принять участие в СВО», - заявили в суде, где рассматривается вопрос о продлении мужчине меры пресечения.

Ранее в отношении Федорова возбудили уголовное дело о растрате в особо крупном размере.

По версии следствия, экс-ректор Федоров и его заместитель разработали незаконную схему премирования подчиненных работников и присвоили свыше 18 млн рублей, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Виталий Невар
ТЕГИ:Калининградская ОбластьСудСпецоперация

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