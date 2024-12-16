Россиянам назвали самые опасные неисправности в автомобиле

По его словам, износ и поломка рулевых тяг или наконечников может стать причиной потери контроля над автомобилем, а значит, кратно увеличивает риск ДТП. Ещё одна важная система - топливная, так как незначительная течь может привести к возгноранию.

Эксперт отметил, что для водителя и пассажиров смертельно опасна любая проблема с тормозами, так как даже минимальная утечка тормозной жидкости в итоге обернётся к поломке всей системы.

«Если есть подозрения на некорректную работу — повод прекратить движение и отправиться на СТО на эвакуаторе», — предупредил он.

Козловский добавил, что не следует пользоваться машиной с неисправной трансмиссией, генератором, аккумулятором и проводкой, так как это, в лучшем случае, может привести к дорогостоящему ремонту.

РАнее в СМИ появилась информация, что Российский союз автостраховщиков (РСА) направил в правительство и депутатам предложение разрешить ремонт подержанными запчастями по ОСАГО, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

