Россиянам назвали самые опасные неисправности в автомобиле
Проблемы с тормозами, рулевым управлением и трансмиссией являются одними из самых критичных поломок автомобиля. Об этом в беседе с «Газетой.Ru» заявил руководитель автосервиса Fit Service Дмитрий Козловский.
По его словам, износ и поломка рулевых тяг или наконечников может стать причиной потери контроля над автомобилем, а значит, кратно увеличивает риск ДТП. Ещё одна важная система - топливная, так как незначительная течь может привести к возгноранию.
Эксперт отметил, что для водителя и пассажиров смертельно опасна любая проблема с тормозами, так как даже минимальная утечка тормозной жидкости в итоге обернётся к поломке всей системы.
«Если есть подозрения на некорректную работу — повод прекратить движение и отправиться на СТО на эвакуаторе», — предупредил он.
Козловский добавил, что не следует пользоваться машиной с неисправной трансмиссией, генератором, аккумулятором и проводкой, так как это, в лучшем случае, может привести к дорогостоящему ремонту.
РАнее в СМИ появилась информация, что Российский союз автостраховщиков (РСА) направил в правительство и депутатам предложение разрешить ремонт подержанными запчастями по ОСАГО, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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