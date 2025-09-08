Пропускная способность трассы «Новороссия» достигла 25 тысяч автомобилей в сутки

Пропускная способность новой трасса Р-280 «Новороссия» увеличилась до 25 тысяч автомобилей в сутки благодаря обновлению — капитальному ремонту покрытия, новым развязкам и переходно-скоростным полосам. От границы до Мариуполя дорога расширена до четырёх полос, а дальше она пока еще двухполосная. Тем не менее, уже сейчас она стала основным сухопутным маршрутом из любой точки России в Крым: новая дорога ведёт на полуостров от Ростова-на-Дону, через Мариуполь, Бердянск, Мелитополь, Геническ и Джанкой.

«Честно говоря, больше всего поразила именно дорога. Всё сделали быстро и качественно: едешь и понимаешь, что путь — это уже часть отдыха», - сообщила Life.ru одна из проехавших по трассе женщин.

Вдоль Р-280 расположены 78 автозаправок, в том числе газовых, десятки магазинов и кафе, открыты четыре мотеля, где принимаются карты «Мир» и переводы через СБП. На всём протяжении «Новороссии» устойчиво работают российские операторы сотовой связи. Однако в отдельных районах не исключены временные ограничения работы мобильного интернета, поэтому путешественникам советуют заранее скачивать офлайн-карты.

Доехать до Крым по сухопутному коридору Ростов-на-Дону – Симферополь по Р-280 можно за 9–9,5 часа, что на час-полтора дольше, чем через Крымский мост. Но, в отличие от альтернативы, здесь значительная часть маршрута идёт вдоль моря.

На пути следования расположены несколько контрольно-пропускных пунктов, основные из которых в Весело-Вознесенке и Джанкое. При этом журналисты издания отмечают, что на въезде в Крым проверки минимальные, а на выезде возможен полный досмотр транспортного средства. Среднее время ожидания может составить от получаса до двух часов, что сопоставимо с поездкой чем через Крымский мост.

