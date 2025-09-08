Пропускная способность трассы «Новороссия» достигла 25 тысяч автомобилей в сутки
Пропускная способность новой трасса Р-280 «Новороссия» увеличилась до 25 тысяч автомобилей в сутки благодаря обновлению — капитальному ремонту покрытия, новым развязкам и переходно-скоростным полосам. От границы до Мариуполя дорога расширена до четырёх полос, а дальше она пока еще двухполосная. Тем не менее, уже сейчас она стала основным сухопутным маршрутом из любой точки России в Крым: новая дорога ведёт на полуостров от Ростова-на-Дону, через Мариуполь, Бердянск, Мелитополь, Геническ и Джанкой.
«Честно говоря, больше всего поразила именно дорога. Всё сделали быстро и качественно: едешь и понимаешь, что путь — это уже часть отдыха», - сообщила Life.ru одна из проехавших по трассе женщин.
Вдоль Р-280 расположены 78 автозаправок, в том числе газовых, десятки магазинов и кафе, открыты четыре мотеля, где принимаются карты «Мир» и переводы через СБП. На всём протяжении «Новороссии» устойчиво работают российские операторы сотовой связи. Однако в отдельных районах не исключены временные ограничения работы мобильного интернета, поэтому путешественникам советуют заранее скачивать офлайн-карты.
Доехать до Крым по сухопутному коридору Ростов-на-Дону – Симферополь по Р-280 можно за 9–9,5 часа, что на час-полтора дольше, чем через Крымский мост. Но, в отличие от альтернативы, здесь значительная часть маршрута идёт вдоль моря.
На пути следования расположены несколько контрольно-пропускных пунктов, основные из которых в Весело-Вознесенке и Джанкое. При этом журналисты издания отмечают, что на въезде в Крым проверки минимальные, а на выезде возможен полный досмотр транспортного средства. Среднее время ожидания может составить от получаса до двух часов, что сопоставимо с поездкой чем через Крымский мост.
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Си Цзиньпин: Торговые войны подрывают мировую экономику
- Закусывать не надо: Диетолог назвала «полезную дозу» вина
- Объявлен последний участник конкурса «Интервидение»
- Депутата Госдумы не смутил триллион рублей налогового недобора
- Экономист Щербаченко допустил плавное снижение ключевой ставки
- Турецкой оппозиции посоветовали следить за собой, а не за Эрдоганом
- Кинокритик назвала самые сильные фильмы Венецианского фестиваля
- Женщина-ястреб и турбулентность: Что будет с Японией после отставки премьера
- В Госдуме рассказали, когда и как завершится СВО
- Вступление Украины назвали последним «гвоздем в крышке гроба» Евросоюза
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru