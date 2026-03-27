Пропавший после спасения кит вновь найден в Балтийском море

Горбатый кит, за спасением которого несколько дней следили миллионы людей, сумел выбраться с мели и был обнаружен в более глубоких водах Любекского залива. Об этом сообщает РЕН ТВ.

По словам участников операции, животное освободилось ночью во время прилива, воспользовавшись каналом длиной около 50 метров, который спасатели вырыли с помощью техники.

Сам момент ухода кита в море никто не зафиксировал, и утром его исчезновение сначала вызвало вопросы у специалистов.

Операция по спасению длилась четверо суток. К моменту ее завершения состояние кита ухудшилось: он ослабел и уже не мог самостоятельно перевернуться. Специалисты отмечали, что из-за длительного пребывания на мелководье и стресса кожа животного пересохла, поэтому от установки датчиков для отслеживания отказались, чтобы не спровоцировать инфекцию, передает «Радиоточка НСН».

ФОТО: Екатерина Галайда, НСН
