Пропавшего четырехлетнего мальчика ищут в Еврейской автономной области

В селе Песчаное Еврейской автономной области пропал мальчик четырех лет, сообщают «Известия» со ссылкой на поисково-спасательный отряд «Лига Спас».

Собака спасла потерявшегося в приамурской тайге мальчика

Артем исчез, когда гулял возле своего дома вечером. Волонтеры всю ночь прочесывали населенные пункты и природную среду вокруг поселка.

Поиски ребенка продолжаются.

Ранее в тайге в Приамурье пропал мальчик 10 лет. Его нашли живым, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: Департамент природопользования Москвы
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