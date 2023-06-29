Пропавшего четырехлетнего мальчика ищут в Еврейской автономной области
29 июня 202302:35
В селе Песчаное Еврейской автономной области пропал мальчик четырех лет, сообщают «Известия» со ссылкой на поисково-спасательный отряд «Лига Спас».
Артем исчез, когда гулял возле своего дома вечером. Волонтеры всю ночь прочесывали населенные пункты и природную среду вокруг поселка.
Поиски ребенка продолжаются.
Ранее в тайге в Приамурье пропал мальчик 10 лет. Его нашли живым, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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- Пропавшего четырехлетнего мальчика ищут в Еврейской автономной области
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru