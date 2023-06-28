Собака спасла потерявшегося в приамурской тайге мальчика
Волонтёр поисково-спасательного отряда «Амур» Ольга Веретельник заявила, что 10-летний мальчик, который потерялся в приамурской тайге, был спасён охранявшей пасеки собакой, сообщает РИА Новости.
По её словам, она отгоняла от ребёнка диких зверей.
Веретельник отметила, что в 700 метрах от места, где был наден мальчик, была обнаружена медвежья берлога, поэтому несовершеннолетнему грозила серьёзная опасность.
«Там медведица и медвежата, в этот период они крайне агрессивны», - заключила волонтёр.
Ранее руководитель отделения Национального центра помощи пропавшим и пострадавшим детям в Амурской области Татьяна Васиховская заявила, что ребёнок потерялся в районе реки Малый Урил во время охоты с отцом, сообщает RT.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru