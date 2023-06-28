Собака спасла потерявшегося в приамурской тайге мальчика

По её словам, она отгоняла от ребёнка диких зверей.

Веретельник отметила, что в 700 метрах от места, где был наден мальчик, была обнаружена медвежья берлога, поэтому несовершеннолетнему грозила серьёзная опасность.

«Там медведица и медвежата, в этот период они крайне агрессивны», - заключила волонтёр.

Ранее руководитель отделения Национального центра помощи пропавшим и пострадавшим детям в Амурской области Татьяна Васиховская заявила, что ребёнок потерялся в районе реки Малый Урил во время охоты с отцом, сообщает RT.

