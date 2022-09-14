Пропавшего бывшего пензенского чиновника Трохина нашли живым
Пропавший экс-заместитель председателя пензенского правительства Василий Трохин найден. Об этом сообщает РИА Новости.
Накануне стало известно, что чиновник пропал в Москве. Трохин отправился в столицу по рабочим делам и перестал выходить на связь, напоминает РИА ФАН.
В поисках пропавшего принимал участие отряд «ЛизаАлерт», пишет RT.
«Василий Иванович Трохин найден, жив. Мы благодарим всех, кто принимал участие в поиске», — сообщили в пресс-службе отряда.
По данным источника РИА Новости в правоохранительных органах, сейчас Трохин находится в больнице.
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