«Пропавшая» жена Ким Чен Ына появилась на публике

24 октября 201920:59

Супруга северокорейского лидера Ким Чен Ына появилась на публике после четырехмесячного отсутствия. На этот факт обратили внимание западные СМИ.

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Ли Соль Чжу попала в объективы камер во время посещения с супругом туристического региона Кымгансан. Последний раз она выходила в свет во время встречи Ким Чен Ына Китая с лидером КНР Си Цзиньпином в июне этого года.

Как правило, Ли Соль Чжу появлялась на официальных мероприятиях хотя бы раз в месяц. После ее долгого отсутствия поползли слухи о ее беременности, однако ее появление в Кымгансане опровергло эти домыслы.

По данным СМИ, у лидера КНДР и его супруги двое детей, которые родились в период с 2010 по 2012 год.

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Фото: РИА Новости
ТЕГИ:КНДРКим Чен Ын