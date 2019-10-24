«Пропавшая» жена Ким Чен Ына появилась на публике

Ли Соль Чжу попала в объективы камер во время посещения с супругом туристического региона Кымгансан. Последний раз она выходила в свет во время встречи Ким Чен Ына Китая с лидером КНР Си Цзиньпином в июне этого года.

Как правило, Ли Соль Чжу появлялась на официальных мероприятиях хотя бы раз в месяц. После ее долгого отсутствия поползли слухи о ее беременности, однако ее появление в Кымгансане опровергло эти домыслы.

По данным СМИ, у лидера КНДР и его супруги двое детей, которые родились в период с 2010 по 2012 год.

