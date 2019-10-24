«Пропавшая» жена Ким Чен Ына появилась на публике
Супруга северокорейского лидера Ким Чен Ына появилась на публике после четырехмесячного отсутствия. На этот факт обратили внимание западные СМИ.
Ли Соль Чжу попала в объективы камер во время посещения с супругом туристического региона Кымгансан. Последний раз она выходила в свет во время встречи Ким Чен Ына Китая с лидером КНР Си Цзиньпином в июне этого года.
Как правило, Ли Соль Чжу появлялась на официальных мероприятиях хотя бы раз в месяц. После ее долгого отсутствия поползли слухи о ее беременности, однако ее появление в Кымгансане опровергло эти домыслы.
По данным СМИ, у лидера КНДР и его супруги двое детей, которые родились в период с 2010 по 2012 год.
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