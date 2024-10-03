Пропавшая дочь Любови Успенской нашлась
Дочь певицы Любови Успенской Татьяна Плаксина, которая пропала около недели назад в Москве, нашлась, сообщил директор исполнительницы телеканалу РЕН ТВ.
Представитель артистки не раскрыл других подробностей. При этом, по информации Telegram-канала «Mash», сейчас Плаксина находится за границей. Указывается, что Татьяна улетела из страны, не сообщив об отъезде родственникам.
В свою очередь Telegram-канал «Mash» сообщил, что Плаксина нашлась в Израиле.
О пропаже артистки вечером 2 октября сообщил общественник Виталий Бородин. Позже Успенская подтвердила новость об исчезновении дочери. Певица отметила, что узнала об этом сразу после возвращения из Баку. Затем пресс-секретарь певицы рассказывал, что Успенская связывает пропажу дочери с ее поездками в ДНР и ЛНР, передает «Радиоточка НСН».
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