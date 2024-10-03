Пропавшая дочь Любови Успенской нашлась

В свою очередь Telegram-канал «Mash» сообщил, что Плаксина нашлась в Израиле.

О пропаже артистки вечером 2 октября сообщил общественник Виталий Бородин. Позже Успенская подтвердила новость об исчезновении дочери. Певица отметила, что узнала об этом сразу после возвращения из Баку. Затем пресс-секретарь певицы рассказывал, что Успенская связывает пропажу дочери с ее поездками в ДНР и ЛНР, передает «Радиоточка НСН».

