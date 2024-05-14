Проникшего в детскую библиотеку американца выпустили из-под ареста
14 мая 202400:01
Гражданин США Рассел Уильям Никум, который в нетрезвом состоянии забрался в детскую библиотеку в Москве, выбив окно, вышел на свободу, сообщает ТАСС со ссылкой на правоохранительные органы.
Он был арестован на 10 суток. Американец отбыл срок административного ареста и отпущен на свободу.
Ночью 3 мая мужчина поругался со знакомыми в баре, покинул заведение, и в полуобнаженном виде разбил окно детской библиотеки и пролез в помещение.
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Правящая партия Грузии отказала помощнику главы Госдепа во встрече
- Проникшего в детскую библиотеку американца выпустили из-под ареста
- Экс-глава Челябинской области Юревич потребовал у Малахова 100 млн рублей
- Путин назвал отношения со странами СНГ приоритетным направлением внешней политики
- Аварийность на дорогах сократилась с начала года на 2,4%
- Дания поставит на Украину первые F-16 в течение месяца
- Российские регионы поддержали развитие фудшеринга
- ВСУ ударили по нескольким населенным пунктам в Белгородской области
- Производство древесных плит в 2024 году может вырасти на 10–15%
- СМИ: В Москве подешевели новостройки
15 мая 2023
Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru