Проникшего в детскую библиотеку американца выпустили из-под ареста

Гражданин США Рассел Уильям Никум, который в нетрезвом состоянии забрался в детскую библиотеку в Москве, выбив окно, вышел на свободу, сообщает ТАСС со ссылкой на правоохранительные органы.

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Он был арестован на 10 суток. Американец отбыл срок административного ареста и отпущен на свободу.

Ночью 3 мая мужчина поругался со знакомыми в баре, покинул заведение, и в полуобнаженном виде разбил окно детской библиотеки и пролез в помещение.

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ФОТО: РИА Новости / Табылды Кадырбеков
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