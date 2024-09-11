Прокуроры потребовали вернуть Минобороны историческую виллу в Приморске

Военная прокуратура Балтийского флота 15 июля направила прошение в арбитражный суд признать недействительной сделку по передаче Калининградской области исторической виллы Порр в Приморске, следует из базы картотеки арбитражных дел.

Уточняется, что вилла Порр долгое время принадлежала Минобороны.

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Речь идет об участке площадью 3,5 гектар на Калининградском шоссе. Ответчиками по иску выступают Минобороны и Агентство по имуществу Калининградской области. Военная прокуратура представляет интересы России в лице Федерального агентства лесного хозяйства (Рослесхоза).

Согласно иску, военная прокуратура просит Калининградскую область вернуть Минобороны виллу, а само ведомство – принять ее обратно в собственность государства.

Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что Россия намерена оспорить в судебном порядке и дать уголовно-правовую оценку действиям властей Латвии, которые выставили на аукцион «Дом Москвы» в Риге, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».



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ФОТО: ТАСС
ТЕГИ:Калининградская ОбластьМинобороны

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