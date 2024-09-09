Латвия рассмотрит вопрос о запрете на покупку недвижимости россиянами
Власти Латвии рассмотрят вопрос о запрете на покупку недвижимости в стране россиянами, сообщают местные СМИ.
Предлагается ввести ограничения именно на законодательном уровне. Правительственная коалиция уже договорилась проанализировать этот вопрос, а также изучить опыт других стран, включая Финляндию.
До этого финские власти предложили полностью запретить покупку недвижимости гражданами России, сообщило агентство Bloomberg. Министр обороны Финляндии Антти Хакканен отметил, что страна имеет с Россией самую длинную сухопутную границу среди стран НАТО.
Документ поступит в парламент Финляндии до конца года. Он будет касаться не только России, но и всех граждан, представляющих страны, которые «нарушили территориальную целостность, суверенитет и независимость другого государства и могут угрожать безопасности Финляндии», передает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru