Латвия рассмотрит вопрос о запрете на покупку недвижимости россиянами

Власти Латвии рассмотрят вопрос о запрете на покупку недвижимости в стране россиянами, сообщают местные СМИ.

Предлагается ввести ограничения именно на законодательном уровне. Правительственная коалиция уже договорилась проанализировать этот вопрос, а также изучить опыт других стран, включая Финляндию.

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До этого финские власти предложили полностью запретить покупку недвижимости гражданами России, сообщило агентство Bloomberg. Министр обороны Финляндии Антти Хакканен отметил, что страна имеет с Россией самую длинную сухопутную границу среди стран НАТО.

Документ поступит в парламент Финляндии до конца года. Он будет касаться не только России, но и всех граждан, представляющих страны, которые «нарушили территориальную целостность, суверенитет и независимость другого государства и могут угрожать безопасности Финляндии», передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: Sputnik / РИА Новости
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